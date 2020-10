(Agenzia Vista) Bari, 22 ottobre Scuola, Emiliano: “Chiediamo a famiglie quali linee trasporto sono più intasate per intervenire” “I contagi in regione continuano ad aumentare. Serve qualche provvedimento per tenere bassi i numeri. Chiediamo quindi alle scuole di individuare le linee di trasporto che secondo le famiglie sono sovraccariche e che hanno quindi bisogno di nuovi autisti e doppi orari per scaglionare i passeggeri. Le ultime tre classi delle scuole superiori andranno direttamente in didattica a distanza” queste le parole del governatore della Puglia Michele Emiliano in un video diffuso sul suo profilo Facebook. / Facebook Michele Emiliano Durata: 02_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev