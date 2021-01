(Agenzia Vista) Trieste, 17 gennaio 2021 Scuola, Fedriga firma ordinanza: "In Fvg didattica a distanza fino al 31 gennaio" Nell'ordinanza in vigore da lunedì non abbiamo fatto altro che motivare con maggior dettaglio e con ulteriore supporto di dati scientifici la necessità di posticipare l'avvio dell'attività didattica in presenza. Riteniamo che, sulla scorta delle evidenze epidemiologiche di queste ultime due settimane in cui si rileva un peggioramento della curva dei contagi e una maggiore pressione sulle strutture ospedaliere, il riavvio delle lezioni in aula non sia compatibile con la salvaguardia della salute di tutti. Gli stessi valori a supporto dell'ordinanza sono quelli che il comitato tecnico scientifico ha preso in esame e in base ai quali da domani ci troveremo in zona arancione". Lo ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga in conferenza stampa a Trieste. 01_45 Facebook Massimiliano Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev