(Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio Scuola, genitori e studenti insieme a Montecitorio per chiedere la riapertura. Le immagini Sit-in doppio di fronte a Montecitorio il giorno in cui le scuole avrebbero dovuto riaprire prima della decisione del Governo di posticipare all’11 gennaio. A chiedere la riapertura in sicurezza immediata gli studenti delle scuole superiori e i consigli di istituto di Roma e del Lazio in rappresentanza delle famiglie. Le immagini della protesta. 01_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev