(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2020 Scuola, Grieco (Conf Regioni) ruolo fondamentale delle Regioni per nuovo piano "Un passo molto importante per il Paese su un tema che è al centro della cronaca di questi giorni. Oggi in conferenza unificata abbiamo raggiunto un accordo. Sul testo finale del piano per la riapertura le Regioni hanno avuto un ruolo fondamentale. Abbiamo chiesto modifiche ben precise, emendamenti per un sistema più coerente e permettere le scuole di essere in grado di rispettare distanziamenti e procedure. Chiesto come pregiudiziali l'aumento delle risorse, l'aumento degli organici e un piano separato per i trasporti" così Cristina Grieco, assessore all'Istruzione della Regione Toscana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev