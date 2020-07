(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Scuola, Mattarella: "Condivisione per riapertura regolare" Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "Lo sviluppo della nostra società soffrirebbe un danno incalcolabile se permettessimo al virus di prolungare i suoi effetti dannosi in questo ambito, la riapertura regolare delle scuole costituisce obiettivo primario, da perseguire in un clima che auspico di collaborazione e di condivisione". / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev