Scuola, Meloni: "Da Governo incompetenza disarmante, è intollerabile"

(Agenzia Vista) Toscana, 05 settembre 2020 La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in campagna elettorale per le regionali in Toscana. Le dichiarazioni a margine a Marina di Massa: "Sulla scuola il governo non aveva uno straccio di idea e si è mosso molto tardi. Ricordo che in tutta Europa le scuole sono state riaperte in sicurezza alla fine del precedente anno scolastico. Purtroppo questo accade quando metti un incompetente in un posto molto delicato. Il problema è che poi quella incompetenza non la paga il ministro, ma la pagano le famiglie". agenziavista.it