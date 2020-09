(Agenzia Vista) Vicenza, 08 settembre 2020 Scuola, Meloni: "Sono preoccupata. Ha riaperto in tutta Europa, se non sai cosa fare copia" La leader di Fratelli d'Italia a margine di una iniziativa elettorale a Vicenza: "Sono molto preoccupata per la scuola perché penso che in questo momento sia la punta di lancia di una politica che dimostra di essere totalmente incompetente e questa incompetenza la pagano i nostri figli. Credo sia vergognoso il ritardo e la presunzione con cui il governo si è mosso. Le scuole hanno riaperto in tutta Europa, se proprio non hai idea di cosa fare copia. Avvia un confronto con le Regioni, con le opposizioni, noi avevamo tante proposte. Nessuno è stato consultato da un ministro che ha pensato solo ad acquistare banchi roteanti ed è davvero intollerabile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev