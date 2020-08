(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2020 Scuola, Miozzo (Cts): "Per bimbi 6-10 anni no mascherina al banco se distanziati" Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, in audizione alla Commissione Istruzione della Camera dei deputati: "Suggeriamo che i bambini dai 6 ai 10 anni indossino la mascherina nel movimento da casa a scuola, all'entrata di scuola e nel movimento fino in classe. Quando sono al banco, se sono distanziati di almeno un metro, non devono indossarla". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev