Scuola, Parente (Iv): "Buon inizio e impegniamoci a ripristinare la medicina scolastica"

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2020 "In bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che oggi vivono il loro primo giorno di scuola. Grazie agli insegnanti, ai presidi, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale che sta vivendo con tutta la comunità italiana un momento eccezionale, ma dall'eccezionalità dobbiamo riprendere una normalità che passa anche per i gesti semplici come lavarsi le mani, tenere la mascherina e rispettare il distanziamento e con questi, vincere la grande battaglia contro il coronavirus che non è uno sprint ma una maratona. Rendiamo i nostri giovani complici di ciò che decideremo. Credo che sia importante cercare di ripristinare la medicina scolastica. E quindi avere un medico nelle scuole per rendere più serene le famiglie in primis e tutta la comunità. Ripartire è sempre un buon inizio con la speranza di poter uscire da questa terribile epidemia. Solo la forza di una comunità può aiutarci". Così la senatrice Annamaria Parente, Presidente della commissione igiene e sanità di palazzo Madama. agenziavista.it