(Agenzia Vista) Castrocaro, 28 agosto 2020 Scuola, Renzi: "Se non riparte credibilità politica scenderà sotto zero" Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento di chiusura per la tre giorni della scuola politica di Iv a Castrocaro: "Riaprire la scuola è un dovere. Se non riparte la nostra credibilità, quella di tutti i partiti, scende sotto lo zero e fatemi dire che non è soltanto la scuola ma anche l'università. Da otto mesi ci sono cittadini fantasma: gli universitari. Pagano le tasse, gli affitti e hanno il diritto di veder funzionare l'università di questo Paese non solo on line". / Facebook Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev