Scuola, Ricci (Pd): "Screening mensile per non riuchiudere alle prime difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2021 Scuola, Ricci (Pd): "Screening mensile per non richiudere alle prime difficoltà" "Una scuola più sicura è possibile, basta organizzare come facciamo a Pesaro uno screening mensile. Bisogna che il Governo Draghi lo pianifichi in tutta Italia, o alle prime difficoltà si richiudono le scuole come sta già succedendo". Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, responsabile dei sindaci Pd e presidente Presidente Ali nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev