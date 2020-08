(Agenzia Vista) Milano, 28 agosto 2020 Scuola, Sala: "Piano d’azione per ripartire, test su insegnanti e personale" “Per la scuola stiamo preparando un piano d’azione con cui doteremo i dipendenti di mascherine, visiere trasparenti e guanti. Insegnanti e personale saranno sottoposti al test”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala presentando in conferenza stampa a Palazzo Marino il piano per la riapertura delle scuole nel capoluogo lombardo. / courtesy Facebook Comune di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev