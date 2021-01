(Agenzia Vista) Milano, 5 Gennaio 2021 Scuola, Salvini: “8 milioni di studenti ostaggi dei litigi nel Governo. Nostra squadra pronta” “Il teatro romano mi interessa meno di zero. Le decisioni non le prendono su basi scientifiche ma partitiche. 8 milioni di studenti sono ostaggi di litigi tra Azzolina e Boccia e i commercianti sono ostaggi dei litigi tra Pd, Italia Viva e 5 stelle. Se non riescono a governare, siamo pronti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sulla riapertura della scuola. Durata 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev