(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Scuola, Salvini: "Avete trattato bimbi come cavie, almeno 1 miliardo in manovra per Tpl" "Avete trattato i nostri figli come cavie. Chiediamo che nella manovra ci sia almeno un miliardo per il tpl. Occupiamoci di scuola ". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in Senato. 01_34 Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev