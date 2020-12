(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2020 Scuola, Salvini: "Nessuna certezza su come riapriranno e sui trasporti" “La curva dei contagi è tornata a crescere da quando nella seconda metà di settembre si sono riaperte le scuole per gli 8 milioni di studenti. È chiaro che se adesso prevedono la riapertura per il 7 di gennaio senza che si sia fatto un intervento concreto sul trasporto pubblico rischiamo di tornare a settembre”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante una diretta su Instagram insieme al Prof. Matteo Bassetti. / Facebook Matteo Salvini Durata: 01_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev