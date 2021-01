(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2021 Scuola, Salvini: "Riapertura 7 gennaio? Ai miei figli non li manderei" "Chiedo ad Azzolina, cosa ha fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? La scuola è il futuro del nostro paese. In questi mesi di chiusure quanti insegnanti sono stati assunti, quanti mezzi di trasporto sono stati comprati o quanti sistemi di ricambio d'aria sono stati installati?". Così Matteo Salvini, leader della Lega, durante una diretta Facebook. 02_09 Instagram Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev