(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2020 Scuola, Serracchiani (Pd): "Priorità, Governo al lavoro per garantire diritto a studio e salute" "Per il Pd la scuola è la priorità e non un tema da campagna elettorale. Il Governo, insieme agli enti locali, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici si sta impegnando per garantire il diritto lo studio e il diritto alla salute. La scuola deve riaprire ma deve farlo in sicurezza e i nostri ragazzi non devono perdere neppure un’ora di lezione”. Così la deputata del Pd, Debora Serracchiani, in una videodichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev