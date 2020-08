(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2020 Scuola,Fabio Fazio: “Sulla ripartenza ancora troppe domande senza risposta” “Si potrà garantire veramente la distanza tra i banchi? Come ci si comporterà a mensa? Si deve proprio cominciare le lezioni il 14 settembre con le elezioni alle porte? Ci sono ancora troppe domande che non hanno risposta, c’è il rischio che il Governo scarichi la responsabilità”. Queste le parole del giornalista Fabio Fazio in un video pubblicato sul suo profilo Twitter. / courtesy Twitter Fabio Fazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev