(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 Scuole chiuse, Fontana: “Consentire lezioni in presenza priorità, ma ora serve precauzione” “Dipende da questi parametri, in particolare l’Rt, la scelta di rinviare di due settimane le scuole. Come prima necessità c’è quella di consentire le lezioni in presenza. Però in questo momento credo che la precauzione e l’evoluzione che sta avendo la pandemia deve indurre a estrema cautela sulle scuole”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa. Durata 01_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev