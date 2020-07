(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Flash Mob degli insegnanti precari a Montecitorio “Io esisto” L’Associazione Nazionale Docenti per i diritti dei lavoratori ha manifestato davanti a Montecitorio per chiedere misure per combattere il precariato degli insegnanti nelle scuole. Ecco le immagini del flash mob in cui gli insegnati si sono sdraiati a terra fingendosi morti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev