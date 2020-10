(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 "Se riesco io a tenere la mascherina potete farlo tutti", la deputata di Iv Lisa Noja in Aula Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid. L'intervento della capogruppo di Iv in commissione Affari sociali, Lisa Noja, al termine delle comunicazioni del ministro: "Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’aula perché ho difficoltà di respirazione serie, ma se lo faccio io per tante ore allora lo possono fare tutti". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev