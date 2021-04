Seconda Pasqua in zona rossa, "È deprimente", "delle regole me ne frego." L’opinione dei romani

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 “Una situazione deprimente, chi vive in centro se ne frega, io sono uno tra quelli. Non è giusto che per gli errori di pochi vengano penalizzati in molti”, sfugge forse la contraddizione a un ragazzo a Villa Borghese. “La colpa non è dei partiti ma della società. Hanno fatto assembramenti senza mascherine ed ecco il risultato. Senza vaccini non possiamo tornare alla vita normale ma devono arrivare anche aiuti per sostenere l’economia.” Queste le voci dei romani che, per il secondo anno, vivranno il periodo pasquale in zona rossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev