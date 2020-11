(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Segnaposto per Conte, Fico e Casellati per rispettare le distanze all'Altare della Patria All'Altare della Patria la deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e altre cariche istituzionali. Intervista al Colonnello Alessandro Grassano, capo del Centro Operativo del Comando di Vetice Interforze della Difesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev