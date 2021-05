Segre: “Solidarietà merce preziosissima che fa sentire meno soli tutti”

(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 “Mai come in questo momento la messa in opera della solidarietà può fare la differenza. Il mio ruolo di senatrice mi spinge, come nella famosa legge dell’attrazione, direttamente verso l’articolo 2 della Costituzione. C’è un luogo che ha preso alla lettera il messaggio” di questo articolo, “trasformando in azione concrete quei doveri inderogabili di solidarietà, la Casa dei senza casa come è stata chiamata. Cento anni ai servizi degli ultimi”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo in video collegamento all’evento di celebrazione per i 100 anni di attività verso i più bisognosi dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano. “La solidarietà, merce preziosissima, ha radici antiche, come lo spirito del volontariato” e permette agli ultimi della società “di essere meno soli. E questo sentirsi meno soli, fa sentire meno soli tutti”, ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev