Senato ricorda Macaluso. Conte: protagonista della vita politica

Milano, 19 gen. (askanews) - L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Emanuele Macaluso, senatore per quattro legislature."Mi associo, a nome del governo, al ricordo di Macaluso che ha svolto l'attività da questi scranni e poi come stimato giornalista. Anche per chi non ne ha condiviso le idee politiche è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in aula al Senato.