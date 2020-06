(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2020 Serracchiani (PD): “Lavoriamo per taglio del cuneo fiscale per rendere buste paga più pesanti” “Lavoriamo per taglio del cuneo fiscale per rendere buste paga più pesanti” queste le parole di Debora Serracchiani, Partito Democratico, fuori dalla Camera dei Deputati, sulle misure adottate dal Governo per combattere la crisi economica dovuta al covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev