Serracchiani (Pd): “Siamo consapevoli della sofferenza che c’è nel Paese, occorrono sostegni presto"

Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2021 “Il Partito Democratico condanna ogni forma di violenza contro le forze dell’ordine. Non sottovalutiamo e siamo consapevoli della sofferenza che c’è nel Paese e dell’aumento della disoccupazione e quanto ciò genera tensione sociale. Per questo occorre che i sostegni arrivino presto e che ci siano misure nuove che abbattano i costi fissi per le imprese e che aiutino la ripresa economica in sicurezza.” Così il Debora Serrracchiani, Capogruppo del Partito Democratico alla Camera, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it