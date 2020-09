(Agenzia Vista) Milano, 16 settembre 2020 Sfiducia Azzolina, Salvini “Governo ha avuto 6 mesi e scopriamo che mancano insegnanti e banchi” Le parole del leader della Lega Matteo Salvini nel corso del comizio elettorale per le elezioni comunali a Legnano nella periferia Milanese: “Governo ha avuto 6 mesi e scopriamo che mancano insegnanti e banchi, per questo come promesso abbiamo depositato la mozione di sfiducia nei confronti della Azzolina” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev