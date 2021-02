(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2021 Sfiducia Fontana in Consiglio Regionale, lui non è in aula. Degli Angeli (M5S): “Irrispettoso” “Presidente, sull’ordine dei lavori: come detto anche all'inizio del mio intervento io non vedo presente né il Presidente Fontana né la vicepresidente Moratti. Io credo che questo sia comunque una mancanza di rispetto, perché oggi stiamo parlando di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e ricordo che abbiamo sospeso la seduta alle 12:30 proprio per consentire poi il dibattito in presenza della Giunta e anche del Presidente. E credo che sia davvero non corretto, irrispettoso questo tipo di atteggiamento”. Così il Consigliere regionale Degli Angeli (M5S) intervenendo al Consiglio regionale lombardo in merito alla mozione di sfiducia al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. / Consiglio Regionale Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev