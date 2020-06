Roma, 25 giu. (askanews) - Vittorio Sgarbi viene portato via di peso dall'Aula della Camera. La vicepresidente Mara Carfagna lo ha ripetutamente invitato a uscire, ma Sgarbi si è ostinato a restare nell'Emiciclo, con insulti a Carfagna e alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi, e sedendosi sugli scranni di Fratelli d'Italia prima e poi della Lega. Quattro commessi lo hanno preso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori.