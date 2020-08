(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2020 Sgomberato campo rom n via del Foro Italico a Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Pugno duro nei confronti di chi vive nell’illegalità, assistenza per chi ha realmente bisogno di aiuto come i bambini. Questa mattina sono partite le operazioni di sgombero del campo rom in via del Foro Italico. Stiamo parlando di un insediamento abusivo con baracche fatiscenti, bombole del gas pericolose, allacci illegali e privi di protezione. Per non parlare dei rifiuti e della spazzatura che formavano un’enorme discarica nella riserva naturale dell’Aniene. Vogliamo mettere la parola fine a queste realtà inaccettabili per una città civile. I cittadini chiedevano quest’intervento da decenni. Adesso è realtà. Abbiamo offerto, tramite la Sala Operativa Sociale, aiuto alle persone fragili e realmente bisognose. È stato garantito specifico supporto anche agli animali presenti, cani e gatti, tramite un'apposita unità a tutela del loro benessere. Una volta liberata l’area e rimosse le baracche, l’Ama provvederà a bonificare la discarica. Dopo lo sgombero e la chiusura del Camping River, un’altra profonda ferita nel cuore della nostra città viene sanata. Nelle prossime settimane ci occuperemo di altri campi rom, come Castel Romano, Barbuta e Monachina. Il nostro approccio resterà lo stesso: garantiremo tutele alle persone più vulnerabili, non mostreremo alcuna tolleranza verso chi delinque. Questa è giustizia sociale. Questa è la città che vogliamo." Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev