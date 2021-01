(Agenzia Vista) Asti, 27 gennaio 2021 Shoah, Cirio: "Impegniamoci a praticare memoria e tolleranza ogni giorno" "Il Giorno della Memoria non appartiene al passato, appartiene al presente. Molte volte rischiamo di essere complici dell'intolleranza nei nostri comportamenti quotidiani perché viviamo in un mondo che va veloce e non siamo più abituati a fermarci a riflettere sui valori. Forse il Covid, nella sua drammaticità, ci ha riportato a pensare al valore dell'essere umano e che abbiamo bisogno gli uni degli altri". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, pronunciate oggi a Moncalvo, nell'Astigiano, dove ha preso parte a una delle cerimonie in occasione del Giorno della Memoria, insieme al vicepresidente Fabio Carosso e all'assessore Marco Gabusi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev