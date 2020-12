Si dimette Michèle Rubirola, la prima sindaca di Marsiglia

Marsiglia, 15 dic. (askanews) - Michéle Rubirola, dal luglio 2020 prima sindaca di Marsiglia, ha annunciato le sue dimissioni per "motivi di salute". Rubirola, nipote di immigrati napoletani e catalani, lascia il posto al suo vice, Benoit Payan. "Ho deciso di lasciare le mie funzioni di sindaca di Marsiglia. Ho presentato questa mattina la mia decisione al prefetto. Ed è anche per me, ho sempre pensato che non esiste in politica un uomo o una donna della provvidenza. Siamo una squadra, ho sempre parlato di un collettivo e chi lo guida deve essere colui che risponde meglio al momento. La Printemps marseillaise è un collettivo, lo è sempre stato, ed è questo collettivo che la nostra città ha scelto, ha scelto un progetto più che una faccia", ha spiegato Rubirola.