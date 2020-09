(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2020 Si spaccia per la nipote e chiede soldi e oro, ma l'anziana signora capisce la truffa e la fa arrestare La telefonata alla Polizia di una signora del '33 che permette ad agenti Questura di Milano di arrestare una truffatrice. La donna le aveva telefonato spacciandosi per la nipote chiedendo denaro e gioielli per saldare dei debiti. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev