"Siamo in finale!", la gioia dei tifosi del Psg

Parigi, 19 ago. (askanews) - "Siamo in finale!". E' incontenibile la gioia dei tifosi del Paris Saint Germain fuori dallo stadio Parc de Princes dove si sono riuniti per festeggiare il traguardo della prima finale di Champions nella storia. Il club pariginoè il primo finalista dellaChampions League 2019/20. La squadra di Tuchel ha strapazzato ilLipsia nella semifinale di Lisbona, vincendo 3-0 in una sfidasenza storia. Vantaggio di Marquinhos al 12' con un colpo ditesta all'angolino raddoppiato poco prima dell'intervallo da DiMaria (42'). Al 56' il tris di Bernat da pochi passi. Nella primafinale di Champions della propria storia il Psg affronterà lavincente di Bayern-Lione.