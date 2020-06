Sicurezza, Conte: confronto su dl, terremo conto Mattarella

Milano, 17 giu. (askanews) -"C'è un confronto sulle norme di modifica dei decreti sicurezza. Non scopriamo nulla di nuovo. È un concetto importante, la sicurezza deve essere effettiva e non solo declamata. Deve risolvere i problemi e ci stiamo muovendo in questa direzione, per raccogliere le indicazioni del presidente della Repubblica che fece a suo tempo con lettera formale, e i rilievi giurisprudenziali, che nel frattempo in materia di protezione internazionale si è manifestato". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Villa Pamphili.