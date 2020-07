(Agenzia Vista) Madrid, 08 luglio 2020 Sicurezza, Conte faremo dl per modifica decreti "La maggioranza è al lavoro per le modifiche ai decreti sicurezza. C'è convergenza tra le forze politiche e presto ci sarà un decreto per accogliere i rilievi del Preisidente della Repubblica" così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Madrid. / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev