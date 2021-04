Sileri: “AstraZeneca non è vietato sotto i 60 anni, decisione solo per ulteriore precauzione”

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2021 “Fa parte della farmaco vigilanza, si è visto che rispetto all’atteso in una fascia di età, soprattutto i più giovani, si sono osservate rare trombosi. Si tratta di pochissimi decine di casi in Europa, si è deciso per maggior precauzione di raccomandare AstraZenca sopra i 60 anni dove il rapporto rischio beneficio è sicuramente a favore del beneficio. Non è vietato sotto i 60, c’è una raccomandazione.” Così Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev