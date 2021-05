(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 “Continuano a calare in maniera drastica i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di medicina. Cala l’Rt e ci avviciniamo a quella fatidica soglia dei 50 casi su 100mila abitanti che consente il contact tracing. Credo che dalla prossima settimana raggiungeremo questo traguardo” lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev