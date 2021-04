Sileri: “Si utilizzerà il vaccino J and J con un limite di età similare ad AstraZeneca”

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2021 “Il numero di eventi trombotici specifici sono stati sei su oltre sei milioni di vaccini J&J utilizzati. È evidente che il rapporto rischio beneficio e a favore dei benefici. È chiaro che si procederà all’utilizzo di J&J verosimilmente con un limite di età similare a quello di AstraZeneca quindi è chiaro che si utilizzerà anche questo vaccino in completa sicurezza. Non ci dimentichiamo che abbiamo un’incidenza di circolazione di Coronavirus di 15-16 casi ogni 10.000 abitanti, che ancora un’incidenza relativamente alta e quindi dobbiamo procedere con la vaccinazione per mettere in sicurezza il paese.” Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev