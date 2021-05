Sileri: “Vaccinare presto lavoratori dei supermercati e pazienti oncologici”

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2021 “Proteggendo tutti coloro che hanno oltre i 50 anni, che inizieranno a essere vaccinati il 10 maggio, abbiamo protetto chi è a più a rischio. Dopodiché si provvede con tutte le altre categorie. Ci sono delle categorie per cui mi sto battendo affinché vengano vaccinate prima come chi lavora nei supermercati, nella catena del freddo e i pazienti oncologici” sono le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev