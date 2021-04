Sileri: "Varare nuovo piano oncologico entro giugno"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2021 "Chiedo scusa a nome del ministero, le scuse sono doverose per ognuno di voi e per ogni italiano per questi anni di ritardo sul piano nazionale oncologico. Sarà mia premura seguire il nuovo documento e far sì che venga approvato senza dover aspettare altri cinque anni, voglio sperare che tutto ciò accada con un documento che possa essere inviato entro giugno alla conferenza Stato-Regioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo nell'Aula del Senato in occasione della discussione dell'ordine del giorno per l'approvazione di un nuovo piano oncologico nazionale coordinato con il piano oncologico europeo di prossima adozione. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev