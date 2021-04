(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2021 "Il M5s lavora senza sposta per contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia, ma guarda al futuro, al 2050 e alla transizione ecologica, perché il mondo di domani deve essere un'opportunità per tutti e non un'occasione per pochi". Così l'esponente del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri in un videomessaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it