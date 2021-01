(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2021 Silvestri (M5S): “Dobbiamo continuare a lavorare bene con Conte per Recovery e ristori” “Il Movimento 5 Stelle è al servizio di tutte quelle famiglie, imprenditori, persone che alla politica chiedono risposte ai loro problemi. Insieme al Presidente Conte dobbiamo continuare a lavorare bene per spendere i 220 miliardi del Recovery Fund e continuare coi ristori. Perché mai come adesso la politica deve dare risposte”. Così il deputato Francesco Silvestri (M5S) in una dichiarazione sulle intenzioni del M5S di proseguire col Governo Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev