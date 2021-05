Sindaco Roma, Sgarbi: “Resto disponibile. Michetti? Io ho molti più follower”

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 “La mia candidatura a sindaco di Roma resta, io sono disponibile a ogni proposta. Mi fa un certo effetto che questo Michetti abbia 53 mila folllower sui social, io ne ho più di 2 milioni. Certamente tutto il mondo mi conosce mentre per capire chi è Michetti occorre informarsi” lo ha detto il deputato Vittorio Sgarbi all’ingresso del vertice del centrodestra alla Camera per decidere i nomi dei candidati sindaci per i grandi comuni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhagiev