(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Sinistra, Laforgia (LeU): "Nasce Equologica, confronto con Conte" Roma 12 Dic. –“"L'appuntamento di Equologica è un punto di non ritorno: coloro che la pensano nello stesso modo sulla giustizia sociale e ambientale come binomio indissolubile, post pandemia hanno il dovere di camminare insieme. Molte singole personalità ragionano così, ora è tempo di passare a costruire. Oggi nasce una rete di associazioni, soggetti collettivi, singole personalità, una decina di parlamentari della sinistra e ex grillini, molti amministratori, sindaci, consiglieri regionali. Per produrre politiche e buone pratiche quotidiane. La domanda è: come si contrasta la disuguaglianza da un lato e come si trasforma in chiave ecologica il sistema economico e produttivo. Incontreremo Conte Mercoledi e gli diremo che non vogliamo essere una spina nel fianco e che giudichiamo inaccettabili gli attacchi di Renzi sulla cabina di regia per il Recovery Plan. Ma vogliamo pesare sulle scelte di merito per la ricostruzione del Paese. Le risorse per la sanità pubblica, per i saperi, per la cultura, sono ancora troppo poche. Abbiamo bisogno di riformare il fisco in senso progressivo, del salario minimo, di una legge sulla rappresentanza, di un grande piano di edilizia residenziale pubblica, di ammortizzatori universali che 'coprano' anche le partite Iva che stanno soffrendo una crisi incredibile. La ricostruzione non è neutrale, per questo ci vuole un confronto nel merito". Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev