Siparietto Draghi-Merkel sulla parità tra uomo e donna

Milano, 28 mag. (askanews) - "Sono convinto che c'è molto da fare per raggiungere la parità tra uomo e donna" e per "ridurre" i divari esistenti". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso di un confronto con la cancelliera tedesca Angela Merkel nell'ambito della seconda giornata del Global solution summit 2021.A titolo "di esempio" Draghi ha ricordato che il suo "governo ha nominato per la prima donna a capo dei Servizi segreti".Piccolo siparietto sul tema con la cancelliera Merkel. Draghi ha iniziato a rispondere alla domanda sulla parità di genere che gli era stata posta dalla giornalista, corrispondente da Berlino, del NyT Melissa Eddy ma anche la cancelliera lo ha fatto. A quel punto il presidente del Consiglio si è interrotto e ha osservato: "Forse è lei a poter dare una risposta migliore...".