Solidarietà d’asporto, la Comunità di Sant’Egidio regala un pasto in un giorno di festa

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2021 La Comunità di Sant’Egidio a Roma apre la propria mensa per distribuire un pasto, rigorosamente d’asporto, alle tante persone che ne hanno bisogno. Acqua, una bibita, un frutto e un dolce, questo il menù che viene distribuito dai volontari. “Siamo qui per aiutare anche in un giorno di festa che abbiamo voluto sottolineare con un menù speciale. Molti amici ci sono venuti ad aiutare, in tanti vengono a sperare per un futuro migliore. Siamo tutti sulla stessa barca.” Queste le parole di una delle tante volontarie della Comunità di Sant’Egidio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev