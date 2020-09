(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2020 Sopralluogo di Raggi e Azzolina in una scuola romana: "Una grande sfida" Sopralluogo della sindaca Raggi insieme alla ministra Azoolina in una scuola romana. La sindaca su Facebook: "Questa mattina sono stata insieme al Ministro per l’Istruzione Lucia Azzolina nell’Istituto comprensivo “Via Anagni”, nella periferia est di Roma. Una visita che ha rappresentato un’occasione molto significativa per vedere il lavoro che è stato portato avanti all’interno delle scuole in vista della riapertura. Abbiamo lavorato ogni giorno, sulla base delle linee guida nazionali e con il contributo della Task Force capitolina per la Scuola, per sostenere concretamente il lavoro del territorio. Siamo concentrati sull’ampliamento degli spazi, con interventi di adeguamento all’interno delle scuole, ma anche sulla ricerca di nuovi. Grazie all’accordo che abbiamo sottoscritto con il Vicariato, per esempio, abbiamo contribuito a reperire sedi che potessero accogliere una parte degli studenti. Stiamo inoltre sottoscrivendo contratti per circa 3 mila maestre ed educatori per potenziare l’organico di nidi e suole d'infanzia, abbiamo attuato interventi di edilizia leggera e acquistato nuovo materiale didattico e sanitario. L'obiettivo è offrire una ripartenza sicura. Quello che stiamo vivendo è un momento delicato e importante, una vera e propria fase di trasformazione che ci vede tutti impegnati." Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev