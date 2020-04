Sorpresa di Pasqua allo zoo: il pranzo servito in uova di struzzo

Santiago del Cile, 10 apr. (askanews) - Per celebrare la Pasqua lo zoo Buin in Cile ha servito il pranzo ad alcuni animali dentro delle uova di struzzo o di tacchino. Una sorpresa riservata a lemuri, orangotanghi e puma, mentre ai rinoceronti sono stati regalati dei palloni con disegni a tema pasquale con cui giocare.Il direttore dello zoo, Ignacio Idalsoaga:"Ci sono delle uova, molte di queste sono dure come questa di struzzo, questa è di tacchino e sono state riempite con frutta, vermi e anche grilli"."Fanno parte di quello che chiamiamo arricchimento ambientale. Ci sono diversi modi di presentare il cibo agli animali, il che rende le loro vite più attive, più divertenti. Gli animali in natura sono continuamente alla ricerca di cibo. Se non rendiamo questa ricerca un po' più difficile, potrebbero fare poca attività e questa non è una buona idea".